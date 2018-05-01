Портрет на память сделает особый фотограф

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Проект "Инклюзивный фотопортрет на жестовом языке" стартует в Институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5) 16 мая в 13 часов.

По информации мультицентра "Моя территория", портреты всех желающих снимет фотограф, лишенный слуха. Задача участников — пообщаться с ним на жестовом языке. В подарок каждый получит на память портрет.

Подобные проекты в Тюмени не проводились — именно поэтому "Инклюзивный фотопортрет на жестовом языке" стал победителем конкурса ресурсов, который устраивал мультицентр "Моя территория".

"Слово "инклюзия" переводится как "включение" — это принцип взаимодействия с людьми с особенностями здоровья. Этим проектом мы хотим обратить внимание на людей с нарушением слуха и популяризировать язык жестов", — рассказал организатор фотопроекта, руководитель Клуба исследований и развития русского жестового языка ТюмГУ Тимур Дугаров.

Для фотографа проекта очень важен опыт общения с другими людьми, поэтому к участию приглашаются все неравнодушные.

Инициативу уже согласились поддержать студенты и сотрудники Института психологии и педагогики.

Все фотографии появятся в группе Клуба исследований и развития РЖЯ во "ВКонтакте".