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Портрет на память сделает особый фотограф

Общество, 13:32 15 мая 2018

фото мультицентра "Моя территория"

Проект "Инклюзивный фотопортрет на жестовом языке" стартует в Институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5) 16 мая в 13 часов.

По информации мультицентра "Моя территория", портреты всех желающих снимет фотограф, лишенный слуха. Задача участников — пообщаться с ним на жестовом языке. В подарок каждый получит на память портрет.

Подобные проекты в Тюмени не проводились — именно поэтому "Инклюзивный фотопортрет на жестовом языке" стал победителем конкурса ресурсов, который устраивал мультицентр "Моя территория". 

"Слово "инклюзия" переводится как "включение" — это принцип  взаимодействия  с людьми с особенностями здоровья. Этим проектом мы хотим обратить внимание на людей с нарушением слуха и популяризировать язык жестов", — рассказал организатор фотопроекта, руководитель Клуба исследований и развития русского жестового языка ТюмГУ Тимур Дугаров.

Для фотографа проекта очень важен опыт общения с другими людьми, поэтому к участию приглашаются все неравнодушные. 

Инициативу уже согласились поддержать студенты и сотрудники Института психологии и педагогики.

Все фотографии появятся в группе Клуба исследований и развития РЖЯ во "ВКонтакте". 

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# проект , фотограф , язык жестов

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