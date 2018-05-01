На Ямале закрывают зимник к Заполярному нефегазовому месторождению

фото МЧС по Ямалу фото МЧС по Ямалу

Движение по зимней автодороге общего пользования от села Самбург в Пуровском районе до Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения закроют в полночь 15 мая, сообщает ИА "Север-пресс".

Прекращение движения автотранспорта вызвано наступлением устойчивых положительных температур, снижением несущей способности зимника. Следовательно, автодорога становится небезопасной.

Добавим, зимник от села Самбург до Заполярного НГКМ позволяет в зимнее время доставлять в труднодоступное национальное поселение строительные, горюче-смазочные и другие материалы.