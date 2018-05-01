Селфи находится на начальной стадии своего развития, считают ученые

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Феномен селфи находится на начальной стадии своего развития и потому незаслуженно остается за пределами глубоких научных исследований. Об этом сообщила исследователь из ТюмГУ Наталья Веревочкина.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, свое видение психологических аспектов изучения феномена селфи она представила на международной конференции по актуальным вопросам психологии.

В зависимости от того, где и как сделано селфи, выделяют его новые формы и названия. Среди разновидности этого увлечения: релфи - фото с молодым человеком, лифтлук - кадр в зеркале лифта, дакфейс - "утиное лицо", фото с вытянутыми губами, экстрим-селфи - при занятии экстремальными видами спорта, таких людей называют "руферы".

"Современная молодежь использует каждый из вышеперечисленных видов селфи, – комментирует Наталья Веревочкина. – Если раньше на улице странно было встретить человека, который фотографирует себя сам, то в настоящее время данная ситуация кажется вполне нормальной. Причем люди не видят границ, они делают селфи, где им хочется, и мысль, что подумают о них другие, стала не актуальной, ведь и другие делают то же самое".

Феномен селфи объясняется пониманием функционирования моды, которое с первых дней было вплетено в развитие массовой коммуникации и массовой культуры.

Самопрезентация в форме автофотопортрета стала одним из способов визуальной коммуникации, способом рассказа о себе, а также регуляции взаимодействия с другими членами виртуального сообщества, неким диалогом с внешним миром. И здесь важно отличать инфантилизм человека от удачной саморекламы себя.

По словам исследователя ТюмГУ, анализ научных публикаций на эту тематику показал, что феномен селфи только начал активно изучаться в различных науках – философии, психологии, социологии.

В ряде работ представлены лишь отдельные аспекты селфи. Но, как модное увлечение молодежи, селфи требует более глубокого психологического осмысления.