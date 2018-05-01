Будущих специалистов-дефектологов ТюмГУ обучили работе на спецоборудовании

Будущих специалистов-дефектологов обучили работе на спецоборудовании. www.utmn.ru Будущих специалистов-дефектологов обучили работе на спецоборудовании. www.utmn.ru

О принципах работы и использовании технических средств для людей с ограниченными возможностями здоровья узнали студенты ТюмГУ направления "Специальное (дефектологическое) образование".

Они приняли участие в первом обучающем семинаре "Использование специальных технических средств обучения в образовательном процессе вуза". Мероприятие организовали специалисты Центра коллективного пользования специальными техническими средствами обучения Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского госуниверситета (РУМЦ ТюмГУ).

Будущих специалистов-дефектологов обучили работе на спецоборудовании. www.utmn.ru Будущих специалистов-дефектологов обучили работе на спецоборудовании. www.utmn.ru

Студенты узнали о работе принтера Брайля, дисплея Брайля, устройствах ввода и чтения шрифта Брайля в электронной форме, специального аудиооборудования, наушников и тифлофлешплееров, системы аудиооповещения и конференц-связи.

"Семинар оказался очень полезным и интересным, ведь мы живем в то время, когда нужно использовать любую возможность для самообразования и развития. Я поняла, как далеко шагнул прогресс в разработке специальных средств обучения для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Я считаю, что знания необходимы не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни", – отметила студентка Екатерина Деменева.

Представление о ресурсах ТюмГУ и возможностях их использования в процессе обучения могут все заинтересованные преподаватели и студенты. Для них проведут цикл подобных семинаров, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.