В Тюмени подвели итоги регионального проекта ОНФ "Медиастрана"

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ Тюмени Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ Тюмени

Региональный проект по поддержке медиаобразования, популяризации и повышению статуса школьных СМИ "Медиастрана", проводимый в Тюменской области с октября по май текущего учебного года региональным отделением Общероссийского народного фронта, завершился подведением итогов на областном фестивале школьных СМИ, который состоялся в школе №15 Тюмени, сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ в Тюменской области

"Задача проекта – помочь юным участникам определиться с будущей профессией, понять предназначение в профессиональной деятельности. Неважно, где вы будете работать, полученные знания пригодятся вам. За вами — будущее тюменской журналистики. Пишите, фотографируйте, снимайте видео. В свою очередь мы вместе с преподавателями Тюменского государственного университета готовы помочь вам на этом пути", — обратился к юным журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области, координатор проекта "Медиастрана" Александр Пересторонин.

Напомним, на протяжении года в проекте принимали участие около 300 юнкоров школьных СМИ из всех муниципалитетов региона. Ребята посещали модули интенсивного обучения по печатной, радио-, интернет- и тележурналистике, связям с общественностью. Среди главных целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получали практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов.

К региональному проекту ОНФ за короткое время подключились 65 школ из 19 городов и районов Тюменской области. В рамках первого образовательного модуля участники посетили мастер-классы с практикующими журналистами и блогерами, узнали о том, как брать интервью, создавать спецпроекты для интернет-СМИ, вести блоги и площадки в социальных сетях. После обучения ребята выполнили домашнее задание, где смогли на практике применить полученные знания. За лучшие работы команды зарабатывали баллы, которые добавили к результату на фестивале школьных СМИ региона.

Девятиклассницы гимназии №12 Тюмени Екатерина Заровнятных и Дарина Джемантаева вошли в тройку победителей в номинации "Печать". Девочки увлеклись журналистикой с 7 класса, принимают активное участие в создании школьных СМИ – газеты, радио и сайта.

"Наверное, каждый из нас задавался вопросом, кем я хочу стать. Этот вопрос является одним из самых сложных для меня. Действительно, ведь профессий так много, а выбрать надо одну. Проект "Медианстрана" заставил меня посмотреть на журналистику другим взглядом, помог прийти к пониманию того, как важно нести ответственность за содержание текстов и относиться более серьезно к фразе "то, что написано пером, не вырубишь топором", – считает юный корреспондент Дарина Джемантаева.

Победители проекта получили призы от регионального штаба ОНФ – технику и письменные принадлежности, которые пригодятся в работе юнкорам, а также сертификат на мастер-класс по фотосъемке, пригласительные билеты от музейного комплекса И.Я. Словцова, спецприз от компании "Тюменьэнерго" и от редакции издания "Мой портал".