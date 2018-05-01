Движение по Крымскому мосту откроется на полгода раньше

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Крымский мост откроется для автомобилей 16 мая. Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы. Движение будет запущено в 5 часов 30 минут по московскому времени, сообщает Федеральное дорожное агентство.

Мост откроется на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока - декабря 2018 года. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов будет открыт одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена.

Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4 часа 30 минут 16 мая. Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту.

Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассы Симферополь - Керчь и далее 8,6 км до Крымского моста.

15 мая автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители: колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Отметим, длина Крымского моста, перехода через Керченский пролив, составляет 19 км. Это самый протяженный мост в России.