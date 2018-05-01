На базе ФЦН Тюмени проходит курс по нейрореабилитации

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Инновационные технологии в нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей изучают врачи разной специализации на конференции, которая проходит 14-15 мая на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

"Мы долго шли к организации этого курса, анализировали ситуацию в стране и пришли к выводу, что все конференции, которые проводятся сегодня на эту тему, имеют серьезный пробел –информация дается в теории и на экране. А новые методики нужно осваивать руками. В нашем центре есть возможность осуществить принципиально новый подход к обучению, включая практическую кадаверную диссекцию. Я думаю, что пользы от этого будет на порядок выше, а если мастер-класс окажется востребованным, то в следующий раз мы проведем его в формате 3d-анатомии", - заявил главный врач центра, профессор Альберт Суфианов.

Конференция организована Ассоциацией нейрохирургов Тюменской области, кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Союза реабилитологов России.

Главный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Галина Иванова направила участникам приветствие, в котором подчеркнула, что главной стратегией развития медицинской реабилитации в России является улучшение качества жизни пациентов, предупреждение и снижение инвалидизации.

"Уверена, что конференция будет способствовать продуктивному обмену опытом между специалистами различных направлений медицинской реабилитации и обсуждению самых острых проблем", - добавила она.

Алексей Кудряшов подчеркнул, что главное в развитии реабилитационной помощи – это консолидация усилий специалистов разного профиля, ведь от разобщенных действий врачей может пострадать пациент. "Порой пациента отправляют на хирургическое вмешательство, не обеспечив его адекватным консервативным лечением, или наоборот. Поэтому нам так важно действовать сообща", - считает он.

По словам профессора, врача-невролога Людмилы Рейхерт, одной из главных причин инвалидизации в мире остается инсульт. Очень важно в первые месяцы после болезни организовать помощь таким образом, чтобы больной мог, как минимум, не зависеть от окружающих в быту, а в идеале – восстановиться и вернуться к активной жизни в социуме, вернуть трудоспособность.

"Это станет возможным, когда появятся реабилитационные центры, в которых специалисты будут помогать больным правильно восстанавливаться. Пока такой системы нет, поэтому данными проблемами занимаются энтузиасты. Для развития медицинской реабилитации в России сегодня делается многое, но еще больше предстоит сделать. Главное, не бросать людей наедине с болезнью", - отметила профессор.

Одной из ключевых тем конференции стала спастика – распространенная проблема, которую специалисты научились эффективно решать путем введения инъекций ботокса в мышцы. Метод получил название "ботулинотерапия".

Мастер-класс по постановке инъекций ботокса в мышцы верхней и нижней конечности для участников курса провели главный внештатный невролог Екатеринбурга Вадим Гусев и врач-невролог, ботулинотерапевт из Екатеринбурга Татьяна Балуева.

"Ботулинотерапия – это эффективный способ снятия спастического синдрома. Суть заключается в том, чтобы с помощью ботокса расслабить мышцы, но для этого нужно четко определить, в какую именно мышцу нужно сделать инъекцию. Данная методика применяется, в том числе, и при спастике после инсульта", - рассказал специалист.