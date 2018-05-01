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Исетские аграрии приступили к севу зерновых культур

Экономика, 15:00 15 мая 2018

Фото пресс-службы Минсельхоза

На площади 861 га проведен сев яровых культур на 14 мая, в том числе зерновых и зернобобовых – на площади 211 га, технических – на площади 630 га, кормовых – на площади 20 га, сообщает администрация Исетского района. 

Первыми приступили к посеву ОАО "п/х "Заречный", ООО "Приисетье", ООО "Русское поле", ООО "Эвика-Агро". Из крестьянских хозяйств  - КФХ Осколков.

Аграриям рекомендовано принять дополнительные меры организационного, технического и технологического характера, в том числе перевезти агрегаты на двухсменную работу, создать дополнительные бытовые условия для механизаторов, находящихся в поле. 

Также изменить схемы севооборотов для первоочередного размещения сельскохозяйственных культур с более ранними сроками сева.

Добавим, сельхозпредприятия Исетского района провели раннее весеннее боронование на 60% площадей  - 44,7 тыс.га и боронование многолетних трав на 33% площадей  - 3 тыс. 256 га.

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# Исетский район , посевная кампания

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