Исетские аграрии приступили к севу зерновых культур

Фото пресс-службы Минсельхоза Фото пресс-службы Минсельхоза

На площади 861 га проведен сев яровых культур на 14 мая, в том числе зерновых и зернобобовых – на площади 211 га, технических – на площади 630 га, кормовых – на площади 20 га, сообщает администрация Исетского района.

Первыми приступили к посеву ОАО "п/х "Заречный", ООО "Приисетье", ООО "Русское поле", ООО "Эвика-Агро". Из крестьянских хозяйств - КФХ Осколков.

Аграриям рекомендовано принять дополнительные меры организационного, технического и технологического характера, в том числе перевезти агрегаты на двухсменную работу, создать дополнительные бытовые условия для механизаторов, находящихся в поле.

Также изменить схемы севооборотов для первоочередного размещения сельскохозяйственных культур с более ранними сроками сева.

Добавим, сельхозпредприятия Исетского района провели раннее весеннее боронование на 60% площадей - 44,7 тыс.га и боронование многолетних трав на 33% площадей - 3 тыс. 256 га.