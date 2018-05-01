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Выставка "Под семейным зонтиком" открылась в Викулово

Общество, 15:21 15 мая 2018

фото администрации Викуловского района

Книжная выставка "Под семейным зонтиком" открылась в Викуловской центральной районной библиотеке 11 мая. Она приурочена к Международному дню семьи, сообщает администрация Викуловского района.

Читателям и гостям библиотеки представлена подборка книг и журналов, рассказывающих о роли семьи в современном обществе, истории развития семейных отношений с древних времен до наших дней.

Также на выставке можно найти книги о воспитании детей, о проблемах супружеского благополучия, активном семейном отдыхе, здоровом образе жизни, психологические тесты для всей семьи.

Выставка будет работать до конца мая.

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# Викулово , выставка , День семьи , книги

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