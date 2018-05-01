Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по улице Осипенко

Общественный транспорт. Фото пресс-службы администрации Тюмени Общественный транспорт. Фото пресс-службы администрации Тюмени

Схемы объезда изменятся на ул. Осипенко (на участке от пересечения с ул. Свердлова и ул. Первомайской) на время дорожных работ с 21 мая.

Как сообщает Тюменьгортранс, движение автобусов №№ 120, 129, 140, 145 будет организовано по улицам Профсоюзной, Алебашевской, Газовиков. Для этих маршрутов исключаются остановочные пункты "Дом печати" в направлении ул. Свердлова и "ул. Дзержинского", а включается остановка "Дом печати" при движении в сторону ул. Дружбы. Кроме того, у маршрута № 120 дополнительно из схемы движения исключается остановка "I Заречный микрорайон" в направлении дач и включается остановочный пункт "Детская поликлиника" по маршруту объезда.

Маршруты №№ 13, 43, 62, 128, 128к, 146, 147, 149, 152 будут курсировать, как сообщалось ранее.

Уточнить время прибытия дачных автобусов пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.