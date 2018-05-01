На Ямале объявили пожароопасный сезон

фото ГУ МЧС по ЯНАО фото ГУ МЧС по ЯНАО

Особый противопожарный сезон в арктическом регионе начался 15 мая и продлится до 1 октября, сообщает правительство ЯНАО.

Группировка сил пожаротушения состоит из 520 человек. Задействовано 94 единицы спецтехники. Дополнительно приобрели 10 водосливных устройств (ВСУ) и девять мотовездеходов с плугами.

Авиапатрулирование всей территории лесного фонда будет осуществляться легкомоторной авиацией. В случае необходимости АК "Ямал" предоставит вертолеты Ми-8.

На охрану и обустройство лесов Ямала от пожаров из федерального и регионального бюджетов выделено 126 млн рублей.

"Мы вступаем в период, когда всем необходимо быть особенно внимательными в связи с пожароопасным сезоном в лесах. По итогам выводов прошлых напряженных периодов в округе увеличена собственная группировка сил пожаротушения, приобретены дополнительная техника и оборудование, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. – Специалисты учли положительный опыт привлечения легкомоторной авиации на патрулировании, и в текущем сезоне такой контроль с воздуха будет применяться на всей территории лесного фонда. Уверен, работу над ошибками на местах провели, и исчерпывающие меры приняты руководителями всех уровней".

В округе сформированы добровольные дружины в населенных пунктах. Организована работа информационной системы видеонаблюдения и фиксации "Лесной дозор".

Гражданам и арендаторам лесных участков следует обращать особое внимание на предупреждение возникновения лесных пожаров от палов сухой травы и неосторожного обращения с огнем.

На Ямале круглосуточно работает прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00.