Победители тюменской "Битвы стартапов" смогут получить инвестиции из бюджета

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До 10 млн рублей из бюджета Тюменской области могут получить на развитие своих инновационных проектов участники "Битвы стартапов", которая пройдет в рамках форума InnoWeek-2018 в Тюменском технопарке 5 июня.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"На сегодняшний день для участия в "Битве стартапов" уже зарегистрировано более 190 проектов, их количество все время растет. На заочном этапе мы отберем сто проектов, а 5 июня определим десять финалистов. Оценивать стартапы будут представители венчурных фондов и инвесторы. Тюменская область, как и в 2017 году, готова предоставить для развития наиболее перспективных стартапов финансовые ресурсы", - сообщил заместитель директора департамента.

Антон Машуков подчеркнул, что 10 миллионов рублей из областного бюджета - это не призовой фонд для победителей "Битвы стартапов", а инвестиционное вложение.

"У нас нет фиксированных сумм для проектов, занявших призовые места. В 2017 году мы выбрали три лучших стартапа. Как распределятся бюджетные средства в этом году - будет видно по итогам битвы. Если мы увидим классный проект, который получит высокую оценку экспертов, его авторы, гипотетически, смогут претендовать на всю сумму. Но, конечно, мы предложим другим инвесторам-экспертам разделить с нами риски", - отметил он.

Авторы проектов, получившие по итогам "Битвы стартапов" средства из областного бюджета, разумеется, должны будут отчитаться об их использовании, сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"Нам интересны стартапы, реализация которых принесет пользу Тюменской области", - подчеркнул Антон Машуков.

Евгений Бабенко