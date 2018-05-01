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70-летие тюменской геологии: вертолеты,  резиновые сапоги,  вездеходы… и открытия 

Общество, 10:49 16 мая 2018

www.gazprom-neft.ru

Масштабное празднование 70-летия тюменской геологии свидетельствует о том, что геология как отрасль не умерла – она стала отраслевой, и по-прежнему демонстрирует значительные успехи.

Такую точку зрения высказал председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов, много лет проработавший на Ямале в горной геологии и партийных органах.

"Сейчас недропользователи получают задание и расширяют свою ресурсную базу. Геологией занимаются иЛУКОЙЛ,  и Сургутнефтегаз, и Газпром, и Газпром нефть, - пояснил он. -  Они тоже наращивают запасы и достаточно серьезные".

И поскольку геология остается в тени больших корпораций, такие масштабные мероприятия, которые проходят в области в связи с 70-летием тюменской геологии, очень нужны для популяризации этой замечательной профессии. "Мероприятия, которые проходят в области - они  не местечковые, они государственного масштаба, - подчеркнул Фуат Сайфитдинов. - Все, что делалось тюменской геологией – это делалось не для субъекта, не для Сибири. Это делалось для страны, для всего Советского Союза.  И значимость тех побед, достижений и героизма тюменских геологов, нельзя принизить. Они  создали нефтегазовый комплекс в сложнейших условиях. Не было ни дорог, ни какой-либо инфраструктуры. Вертолеты,  резиновые сапоги, вездеходы…  Это был выдающийся подвиг. И я очень рад, что этот проект, инициированный нашим уважаемым ученым и геологом, Анатолием Брехунцовым, был поддержан губернаторами Тюменской области и автономных округов, и получился таким масштабным".

Борис Олейник

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# геология , облдума , Фуат Сайфитдинов , юбилей

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