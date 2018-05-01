В Тюмени обсудили вопросы развития дистанционной реабилитации

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Образовательный курс по нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей с практическим мастер-классом прошел на базе Федерального центра нейрохирургии Тюмени. Участники из разных городов России смогли открыть для себя новые горизонты в области развития дистанционной реабилитации и телемедицины, а также научиться практическим навыкам борьбы со спастикой методом ботулинотерапии.

"Основное правило реабилитации – это непрерывная трехэтапная модель лечения и преемственность между этими этапами. Мы не должны прерывать процесс и оставлять пациентов после выписки из стационара. Чтобы продолжать реабилитацию дистанционно, необходим только скоростной интернет и ноутбук с веб-камерой. Во время первой очной консультации в личном присутствии пациента и его родственников врач составляет план реабилитации, а затем в установленное время выходит с ним на связь по интернету и проводит занятие. При этом ведется вся необходимая медицинская документация", - рассказала руководитель Центра восстановительной медицины клинической больниц №1 ГК МЕДСИ Елизавета Конева.

По ее словам, в современных реалиях существуют проблемы с транспортировкой пациентов, нуждающихся в реабилитации, на регулярные очные приемы к врачам, поэтому возникла потребность в телемедицине. При этом врач по онлайн-связи может наблюдать условия, в которых занимается подопечный, и научить его, а также его родственников, конкретным приемам для адаптации в быту.

"Часто случается так, что наши пациенты проходят реабилитацию в стационаре, добиваются хороших результатов, а потом выписываются домой и пропадают, а все полученные навыки утрачиваются. Особенно это касается пожилых и малообеспеченных людей, которые после болезни редко выходят из дома, перестают посещать врачей. В связи с этим дистанционная реабилитация очень актуальна. Для ее развития в России необходимы в первую очередь кадры и финансовое обеспечение", - считает участница курса, заведующая отделением восстановительного лечения больницы скорой медицинской помощи города Омска Елена Епифанова.

"Я будущий невролог, после обучения в Тюмени поеду работать на Ямал. Каждый невролог в своей практике сталкивается с пациентами, перенесшими инсульт, черепно-мозговые травмы, страдающими рассеянным склерозом или ДЦП. Нейрореабилитация в таких случаях – ведущее направление, которое может поддерживать качество жизни, поэтому важно разбираться в этой теме", - добавила ординатор Татьяна Вологжанина.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является одним из пионеров в развитии дистанционной нейрореабилитации и делится накопленным опытом с другими учреждениями и людьми, которые ухаживают за больными.

"Один день простоя, без реабилитации, — это чья-то инвалидность либо низкое качество жизни. Дистанционная реабилитация имеет огромный потенциал развития, что в результате существенно ускорит и повысит качество восстановления пациентов", - отметил заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н., председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов.

В рамках прошедшей конференции невролог, заведующий отделением ранней реабилитации ФЦН Александр Долгушин продемонстрировал участникам опыт применения реабилитационных технологий в амбулаторном режиме с применением экзоскелета. Аппарат дает возможность заново обрести радость движения. Людям, прикованным к постели или инвалидной коляске, он позволяет встать и научиться ходить, почувствовать себя более полноценным.

Отметим, что отделение ранней реабилитации в Федеральном центре нейрохирургии было создано главным врачом, заведующим кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессором Альбертом Суфиановым в 2011 году – за год до того, как появился официальный приказ Министерства здравоохранения РФ об организации медицинской реабилитации.