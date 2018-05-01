Господдержка помогает развитию тюменского IT-бизнеса

admtyumen.ru admtyumen.ru

Государственная поддержка развития IT-бизнеса и предпринимательства в сфере инноваций приносит позитивные результаты. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"В регионе существенно увеличился объем налоговых поступлений в областной и муниципальные бюджеты от предприятий IT-отрасли. Количество подобных предприятий, включенных в реестр Минкомсвязи, возросло более чем в два раза. В начале 2017 года в Тюменской области действовало 34 подобных предприятия, а по данным на апрель 2018 года - уже 79. Это конкретный результат господдержки", - отметил заместитель директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

По словам Антона Машукова, среди компаний, действующих на тюменском IT-рынке, примерно 50% составляют предприятия, пришедшие в Тюменскую область из других регионов России. Вторая половина - местные компании.

"Это нормальное соотношение. Приходящие на наш IT-рынок игроки из других регионов, компании федерального или даже международного уровней создают здоровую конкуренцию, которая способствует развитию IT-бизнеса в целом", - считает он.

Напомним, в Тюменской области сформирован и законодательно закреплен целый комплекс мер по развитию отрасли информационных технологий - это имущественная, финансовая и кадровая поддержка, помощь в организации сбыта продукции. Создан первый в области IT-инкубатор, готовятся к открытию еще четыре, в которых офисные помещения предлагаются по одному рублю за квадратный метр, а финансовая поддержка предоставляется в виде грантов либо займов под 3% годовых.

В мероприятиях тюменской школы инновационного мышления в 2017 году приняли участие более 3 тыс. студентов, молодых предпринимателей и изобретателей. Тюменская область в инновационном рейтинге регионов в 2017 году совершила мощный рывок, переместившись за год на 12 позиций вверх -до 14 места.

Дальнейшие перспективы развития IT-отрасли в регионе станут одной из главных тем для обсуждения на форуме InnoWeek-2018, который пройдет в Тюменском технопарке с 4 по 6 июня 2018 года.

Евгений Бабенко