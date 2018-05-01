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В поликлиниках Тюмени пройдет День открытых дверей

Общество, 17:00 16 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Во всех городских поликлиниках, а также в АО "Здоровье", день открытых дверей пройдет 17 мая с 11 до 20 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюмени. 

Все желающие смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя лично в поликлинике или по телефону горячей линии. Подобные мероприятия являются отличной возможностью оперативно решать все вопросы с руководством муниципальных поликлиник.

Специалисты отмечают тенденцию к снижению количества обращений благодаря повышению уровня информированности населения об эффективных и быстрых способах решения различных медицинских вопросов.

Среди них: запись на личный прием к главному врачу поликлиники, письменное обращение или по телефону, обращение на официальном сайте учреждения или департамента здравоохранения администрации города.

Кроме того, в поликлиниках имеются журналы замечаний и предложений, почта главного врача, информационные стенды, где указаны контактные телефоны руководства.

Все поступившие жалобы, претензии решаются в оперативном режиме, в случае отсроченности их берут на контроль.

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# день открытых дверей , поликлиники , Тюмень

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