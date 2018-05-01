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Тюменские почтовики в распутицу используют авиа и водный транспорт

Общество, 13:32 16 мая 2018

фото lifehacker.ru

Тюменские почтовики приступили к доставке почты, пенсии, продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Тюменской области в период весенней распутицы.

По информации Почты России, разработаны логистические почтовые маршруты, учитывающие особенности местности, поэтому почту доставляют различными транспортными средствами. Особое внимание уделяется маршрутам Тобольского, Уватского районов и Приишимья.

Напомним, в начале апреля специалисты Тюменского филиала Почты России выполнили последние рейсы по зимникам в труднодоступные населенные пункты Заболотья (Тобольский район). 

Для перевозки корреспонденции в отрезанные от автомобильного сообщения территории почтовики после таяния льда используют авиа- и водный транспорт.  

"В этом году в Тюменской области весна для почтовиков проходит относительно спокойно. Доставка почтовых отправлений в сельские территории происходила в обычном режиме для этого времени года", - отметил директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

Почтовые автомобили, доставляющие почту из Тюмени в Уват, для движения через реку Иртыш используют паромную переправу.

В Абатском и Викуловском районах в связи с разливом реки Ишим введены в действие разработанные заранее четыре плановых объездных маршрута.

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# Ишим , почта , Тобольск , транспорт

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