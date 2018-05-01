Вопросы профилактики кори и краснухи обсуждают в Тюмени

Региональное совещание по вопросам элиминации заболеваемости корью и краснухой. Фото ИА "Тюменская линия". Региональное совещание по вопросам элиминации заболеваемости корью и краснухой. Фото ИА "Тюменская линия".

Представители сорока субъектов России и стран зарубежья принимают участие в региональном совещании, которое проходит в Тюмени и посвящено вопросам ограничения заболеваемости корью и краснухой.

Как отметила, открывая мероприятие, руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, проблема профилактики кори и краснухи не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что в современном мире вирусы могут активно мигрировать, границ для них не существует.

"В ситуации, когда население выезжает в другие регионы с туристическими целями, либо для работы, мы должны понимать, что завозные случаи кори могут быть и для нас важно, чтобы они не получали распространения внутри субъектов. В каждом регионе должен быть сформирован коллективный поствакцинальный иммунитет, чтобы население не было подвержено этой инфекции", - отметила она.

Галина Шарухо напомнила, что в 2017 году в Тюменской области был зафиксирован один завозной случай кори, который не получил распространения. В 2018 году корью заболели трое тюменцев – это восьмимесячный ребенок, который приехал с родителями из Таиланда, и двое студентов ТВВИКУ, которые вернулись из зарубежной командировки. Благодаря тому, что у населения сформирован высокий коллективный иммунитет, эти завозные случаи не получили распространения. Случаев краснухи в 2017 и 2018 годах в Тюменской области не было. По словам Галины Шарухо, избежать вспышек помогла интенсивная иммунизация населения.

Заместитель директора областного департамента здравоохранения Наталья Логинова подчеркнула, что график иммунизации детского населения в Тюменской области жестко контролируется. "При необходимости мы принимаем все меры и в отношении взрослого населения, проводим исследования по напряженности иммунитета в регионе и вся эта планомерная работа подтверждает тот факт, что мы движемся в правильном направлении", - отметила она.

Наталья Логинова добавила, что в Тюменской области максимально налажено межведомственное взаимодействие. Практикующие врачи могут в кратчайшие сроки провести диагностику, проконсультироваться с коллегами из научной сферы, провести совместные консилиумы. Все это направленно на то, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь населению.

Главный инфекционист УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней ТГМУ Эдуард Кашуба также сказал о масштабности мероприятия. Он отметил, что итогом конференции станет мониторинг, показатели, цифры, которые потом пойдут на международный уровень.

"Сегодня в России создаются профилактические барьеры, но есть страны с очень высоким уровнем заболеваемости и смертности, отрицательной демографией. Поэтому решение о том, чтобы добиться ограничения, увода из социума этих вирусов, оказалось не очень простой задачей. Первый опыт показал, что это не так легко сделать, потому что если охвачены не все территории, то не удастся удержать ситуацию под контролем. Так произошло несколько лет назад. Сегодня ведется глобальная работа под эгидой ВОЗ. Поэтому такой масштаб совещания вызывает оптимизм", - подчеркнул Эдуард Кашуба.

Важность совместной работы подчеркнул и губернатор региона Владимир Якушев в своем обращении к участникам совещания. "Благодаря профессионализму людей в белых халатах, специалистам, посвятившим свою жизнь изучению инфекционных заболеваний, защите от них человечества, сегодня удается предотвращать возникновение эпидемий и обеспечивать стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в обращении.

Глава региона выразил уверенность, что мероприятие, объединившее практикующих врачей и авторитетных ученых, экспертов и руководителей медицинских учреждений, станет еще одной открытой дискуссионной и образовательной площадкой для координации усилий медицинского сообщества в борьбе с инфекциями.

Региональное совещание будет проходить в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии 16 и 17 мая. В течение двух дней участники обсудят вопросы оказания медицинской помощи, диагностики и лечения кори и краснухи, особенностей эпидемического процесса кори и краснухи в период их элиминации, представители регионов проинформируют о ситуациях на местах.

Любовь Голышева