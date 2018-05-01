Водолазы исследовали тюменский катер, затонувший в 1943 году

фото ТРО партии "Единая Россия" фото ТРО партии "Единая Россия"

Торпедный катер, выпущенный в 1942 году на Тюменском судостроительном заводе, затонул в Керченском проливе и пролежал на дне 75 лет, сообщает тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Тюменские водолазы провели исследование в ходе экспедиции "Большой десант-2018". Поисковые работы тюменцев велись в рамках проекта партии "Единая Россия" "Оружие Победы".

Команда водолазов тюменского военно-патриотического клуба "Барс", отделения специальной и прикладной подготовки Дворца творчества и спорта "Пионер" и тюменского колледжа водного транспорта совершила погружение на дно Керченского пролива, чтобы исследовать затонувшее судно.

"Мы работали на глубине 13 метров в непростых условиях – при очень плохой видимости и придонном течении. Останки торпедного катера находятся на песчаном дне ближе к Тамани и представляют собой несколько частей катера, значительно удаленных друг от друга и с трудом поддающихся идентификации. Катер очень серьезно пострадал от взрыва мины, а также от якорей крупных судов. Мы убедились, что поднимать останки бессмысленно, а потому решение установить в Тюмени макет торпедного катера – наиболее целесообразно", - уверен руководитель военно-патриотического клуба "Барс" Олег Денисов.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что все же оригинальные детали катера тюменцы смогут увидеть. В 2017 году тюменской делегации была передана закладная табличка погибшего катера, обнаруженная на дне Керченского пролива археологами Краснодарского музея-заповедника.

"Этот артефакт - ценная находка, особенно в свете последней информации о том, что поднять какие-либо части судна не удастся", - добавил Андрей Артюхов.

Участник поисковой экспедиции Алексей Деменков рассказал о недолгой жизни тюменского судна: "Катер под тактическим номером "АКА-76" был принят в третий дивизион артиллерийских катеров второй бригады торпедных катеров Черноморского флота. Воевал он только полгода: 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции Советской армии он был потоплен. Версий гибели катера две: по одной он был уничтожен огнем орудий немецкой большой десантной баржи, по второй подорвался на противокорабельной мине, при этом погибла часть экипажа, в том числе командир катера лейтенант Махмут Голлямов и командир звена лейтенант Михаил Матвиенко".

Алексей Салмин предложил собрать информацию о членах экипажа, погибших вместе с катером. Он сообщил, что кое-какие сведения есть, но они разрозненны и пока нет цельной картины.

Архивная поисковая работа запланирована на будущее, а сейчас основное внимание сосредоточено на изготовлении макета катера.

Об этом рассказал Юрий Баранчук: "Первый этап – согласование эскиза макета, он будет завершен на следующей неделе. До конца мая мы планируем согласовать чертеж общего вида макета судна. Параллельно ведется согласование стыковки макета с пьедесталом, сделать это нужно технически грамотно. К концу августа мы должны выйти на этап контрольной сборки, чтобы в конце сентября макет прибыл в Тюмень. 22 октября 2018 года – к столетию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова – в сквере его имени откроется памятник в виде торпедного катера "Комсомолец".

По замыслу оргкомитета партийного проекта "Оружие Победы", памятник станет символом не только трудового подвига коллектива судостроительного завода, но и всех тюменцев, ковавших в годы войны Победу в тылу.