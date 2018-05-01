Узнать свой ВИЧ-статус могут жители Ишима и Ишимского района

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Единая неделя "Стоп ВИЧ/СПИД" продолжится в поликлиниках Ишима до 20 мая. Ишимцы анонимно могут обратиться в СПИД-кабинет инфекционного отделения. Процедура проводится без направлений и бесплатно.

Мобильные бригады медиков отправляются и в Ишимский район. 16 мая узнать свой ВИЧ-статус смогут жители села Боровое, а 18 мая мобильный пункт развернется в деревне Пахомово Ишимского района.

Специалисты рекомендуют ишимцам не дистанцироваться от проблемы ВИЧ/СПИДа, а обратить внимание на то, что инфекция давно уже перешла в благополучные слои населения. В последние годы ВИЧ диагностируется не у молодежи, а у граждан 30-50 лет.

Знание своего ВИЧ-статуса помогает человеку оградить от недуга близких, вовремя получить терапию, продлевающую жизнь.

Инна Кондрашкина