На фестивале "Точка сборки" в Тюмени выступит уличный художник из Владивостока

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Фестиваль креативной урбанистики "Точка сборки" начнется в Доме печати (ул. Осипенко, 81) 18 мая в 17 часов.

По информации мультицентра "Моя территория", на открытии выступит с лекцией руководитель мастерской городского искусства "33+1", уличный художник из Владивостока Павел Шугуров, чьи работы можно увидеть в крупнейших частных музеях современного искусства — московском "Гараже" и петербургской "Эрарте".

В рамках фестиваля креативной урбанистики, который пройдет с 18 мая по 10 июня, тюменцы совершенно бесплатно смогут посетить Школу городского арт-объекта, лекторий и мастер-классы с приглашенными экспертами.

Также участники фестиваля научатся создавать инсталляции и арт-объекты, которые разместятся на Аллее странных скульптур, посмотрят ролик с видами города на стенах Круглой бани, примут участие в обустройстве Литературного бульвара — и это далеко не все.

"Фестиваль "Точка сборки" — экспериментальная площадка, позволяющая найти решения, которые сделают наш город чуточку уютнее и душевнее. Арт-объекты — всего лишь способ привлечь внимание к проблеме заброшенных городских пространств. Научиться делать их за три дня нереально, но мы попробуем научиться понимать наш город, чтобы к каждому скверу, парку или палисаднику подходить осмысленно и с оглядкой на соседей, коллег", — рассказал идеолог и организатор фестиваля "Точка сборки", руководитель арт-проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин.

Подробную информацию и программу мероприятий можно найти в группе фестиваля "Точка сборки" во "ВКонтакте".

Участие бесплатное, регистрация на сайте фестиваля.