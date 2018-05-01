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Экологический десант привел в порядок музей-заповедник

Общество, 15:21 16 мая 2018

фото "Тюменская линия"

Около 70 студентов государственного Западно-Сибирского колледжа, Тюменского колледжа водного транспорта и Тюменского лесотехнического техникума в рамках Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии провели акцию "Экологический десант" в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.

Студенты, как рассказали специалисты музея, помогли привести в порядок территорию музея. А завершив уборку, студенты посетили выставку "Из глубины веков", с удовольствием отведали чашечку ароматного чая. Всем участникам акции вручили благодарственные письма.

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# археологический музей-заповедник , субботник

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