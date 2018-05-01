Дмитрий Смит: у Тюмени высокие шансы принять финал Кубка России по компьютерному спорту

Дмитрий Смит. Фото ИА "Тюменская линия" Дмитрий Смит. Фото ИА "Тюменская линия"

У Тюмени очень высокие шансы стать площадкой проведения Гранд-финала открытого Кубка России по компьютерному спорту в 2018 году.

Об этом сообщил президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит на пресс-конференции в Тюмени 16 мая.

Смит выделил сильные стороны Тюмени, назвав высокий уровень организации, массовость и зрелищность мероприятий, удобная логистика для участников, а также поддержка правительства Тюменской области. Он также отметил активность тюменцев на Tyumen Cyber Fest, который состоялся 17-18 марта.

"Я был очень удивлен количеством людей, вовлеченных в организационные процессы, а также массовостью геймеров и зрителей киберфеста. Подобный уровень я видел только в Казани и Санкт-Петербурге. Это было для меня сюрпризом и стало одной из причин моего приезда в Тюмень. Активность аудитории – основной фактор, который привлекает нас в Тюмени", - отметил Смит.

Кроме Казани и Санкт-Петербурга, Смит назвал возможными конкурентами Тюмени - Екатеринбург и Москву. По его словам, Тюмень отвечает многим критериям для проведения Кубка России, которые выделяют ее среди конкурентов.

Специалисты рассматривают в Тюмени четыре площадки на соответствие всем критериям. Кубок России может состояться в Центральном спорткомплексе, Легкоатлетическом манеже, Центре дзюдо или музее им. Словцова. Приехавшие организаторы проверяют качество интернет-соединения, обеспечение физической безопасности в зданиях, оценивают реакцию СМИ на киберсостязания, возможность прямой трансляции соревнований, а также ставят плюс в графе "поддержка принимающей стороны".

До финальных игр этапы Кубка пройдут в более 30 регионах России. Дисциплины пока не анонсируют, они станут известны, ориентировочно, после финала чемпионата по киберспорту, который пройдет в Москве в конце мая.

Известно, что в Кубке России примут участие популярные команды Natus Vincere (NaVi) и победители Кубка России по киберспорту 2017 года Virtus.pro. Вердикт комиссии Федерации компьютерного спорта России будет известен в конце мая, дополнил председатель тюменского отделения ФКС России Роман Чуйко.

Напомним, что делегация во главе с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом работает в Тюмени. Эксперты оценивают инфраструктуру и возможности города, чтобы принять Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту.

Лина Орлова