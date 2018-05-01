Школьник из Заводоуковска выступит на Красной площади

Петр Палатов. Фото организаторов конкурса "Живая классика" Петр Палатов. Фото организаторов конкурса "Живая классика"

Школьник из Заводоуковска Петр Палатов стал суперфиналистом всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". Он в числе девяти победителей выступят на заключительном концерте на Красной площади в Москве.

Как сообщают организаторы, он выступил на сцене детского лагеря "Артек" 15 мая с отрывком из произведения Натальи Евдокимовой "Лето пахнет солью". Петр Палатов признался, что очень волновался, но смог справиться с эмоциями.

"Волнение у актера есть всегда, оно никуда не уйдет, просто его нужно уметь контролировать. Этому я научился на занятиях по актерскому мастерству. В "Артеке" я подружился со многими ребятами из разных регионов России и других стран. С ними всегда интересно и приятно проводить время", – рассказал Петр Палатов.

В 2018 году у всех была возможность увидеть финал в реальном времени. Трансляцию можно посмотреть в записи на Youtube-канале.

"Никогда не думала, что читающие дети могут удерживать внимание целого стадиона. Четыре тысячи зрителей смеялись, сопереживали, аплодировали стоя, тем самым доказывая, что чтение прозы вслух вызывает огромный интерес. У конкурса "Живая классика" может быть не меньше болельщиков, чем на чемпионате мира по футболу. И даже открытие Керченского моста не затмило это событие", - сказала президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Чтецкое состязание оказалось настоящим боем за признание, страсти накалялись нешуточные. И вместе с тем, каждый из выступавших слушал другого с неподдельным интересом, глаза искрились поддержкой. Как сказал председатель жюри конкурса, народный артист России Андрей Соколов: "Они все уже победители!".

Вместе с Андреем Соколовым лучших из лучших оценивали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова. Почетным гостем финала VII всероссийского конкурса юных чтецов стала Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым, которая от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова поздравила конкурсантов с победой.

Фото организаторов конкурса "Живая классика" Фото организаторов конкурса "Живая классика"

Андрей Соколов наградил Матвея Кошелева из Калужской области как победителя в номинации "С чего начинается Родина", которую учредил Общероссийский народный фронт и вручил ему велосипед.

Еще одним приятным сюрпризом стал приз зрительских симпатий. За каждого финалиста голосовали 4 тыс. зрителей, которые находились на "Арене". Шумомером замеряли, насколько тепло аудитория принимает чтеца, и по итогам Елизавета Хвостикова из Краснодарского края получила путевку в творческий лагерь "Живая классика" в Сочи.

В список суперфиналистов вошли: Матвей Кошелев (Калужская область), Екатерина Жигульская (Московская область), Елизавета Хвостикова (Краснодарский край), Аделина Антонова (Новгородская область), Валентина Логинова (Самарская область), Михаил Непип (Севастополь), Варвара Яковлева (Мурманская область), Фатима Микаилова (Республика Дагестан) и Петр Палатов (Тюменская область).

Победители всероссийского финала конкурса получили подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг "ЛитРес", на покупку книг от магазина "Book24" издательской группы "Эксмо-АСТ", обучение английскому от онлайн-школы "Skyeng", аудиокниги от национального Фонда поддержки правообладателей и другие.

Напомним, в течение двух недель тексты самых разных жанров звучали по всему "Артеку". Это 255 самых талантливых конкурсанта "Живой классики" репетировали, выступали перед жюри, брали уроки у преподавателей актерского мастерства, чтобы пройти отборочные испытания. Было и сложно, и волнительно. Только 18 ребят преодолели все преграды, вышли победителями из полуфинала и встретились на главной сцене "Артека" "Арена".