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Ласковая кошка ищет хозяина

Общество, 12:49 17 мая 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалая кошка по кличке Бьярни ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки". 

Прекрасно ладит с другими кошками. Ласковая и в тоже время ненавязчивая.

Кошку нашли в феврале 2018 года на ул. Республики. Привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-906-822-23-68 (Юлия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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# потеряшки

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