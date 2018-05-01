Ласковая кошка ищет хозяина
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Годовалая кошка по кличке Бьярни ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Прекрасно ладит с другими кошками. Ласковая и в тоже время ненавязчивая.
Кошку нашли в феврале 2018 года на ул. Республики. Привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-906-822-23-68 (Юлия).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова