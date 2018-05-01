Школьники на фестивале представят стратегию жизни

фото департамента образования администрации Тюмени фото департамента образования администрации Тюмени

Фестиваль "Будущее Тюмени", где школьники представят стратегию своей жизни, начнется в школе № 15 (ул. Северная, 1) 18 мая в 13 часов, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

В роли учителей и наставников выступят бизнесмены и ведущие предприниматели Тюмени.

Как отметил один из организаторов проекта Дмитрий Змановский, главная задача таких уроков – научить детей уже сейчас планировать свою жизнь, ставить перед собой цели и добиваться их.

В рамках проекта на протяжении всего года школьники посещают мастер-классы успешных людей города, методические занятия, а также экскурсии на предприятия.

Завершающим этапом станет конкурс презентаций, где участники представляют свою "Стратегию жизни". На конкурс заявлено 27 проектов.

Работы старшеклассников будут оценивать предприниматели и представители городского информационно-методического центра.

Задача экспертов не только определить лучшую стратегию, но и дать каждому участнику рекомендации по выбору учебного заведения, посещению различных курсов и семинаров, где школьники могут получить дополнительные знания.

Победители и призеры конкурса получат стартовый капитал на реализацию своей мечты.