Экологи оценят динамику формирования острова тепла в Тюмени

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Экологи ТюмГУ начали новый проект, в рамках которого они оценят динамику формирования острова тепла в Тюмени, сообщает вуз.

Результаты работы покажут, как жизнедеятельность города изменяет температуру окружающей среды, к каким положительным и отрицательным аспектам эти изменения привели и как человек может их использовать для улучшения условий своего существования.

"Изучению городских островов тепла посвящено много работ как в России, так и за рубежом. Однако большая часть исследований выполнена для крупных городов Европы, США. В России такие исследования проводят в крупнейших городах - Москве, Санкт- Петербурге, - сообщила координатор исследования Анна Петухова. - Тюмень в настоящий момент активно растет и развивается, показывая высокие результаты комфортности городской среды. Но изучению его климатических особенностей, их динамики и влиянию на урбоэкосистему города в целом уделяется недостаточно внимания. Наш проект восполнит этот пробел".

Современные города занимают всего 2% суши, но по оценкам ООН в них уже проживает 54% от всего населения мира, а к 2050 году доля городского населения может составить и 70%. Такой интенсивный рост городов приводит к неизбежным изменениям в градостроительной политике.

Как пояснила Анна Петухова, с энергетической точки зрения, так как здания потребляют около 50% всей вырабатываемой энергии, увеличение городского населения приведет к значительному увеличению энергопотребления в городах.

Кроме того, большие площади поверхностей, активно поглощающих солнечную радиацию (асфальт, бетон), повышенные концентрации загрязнителей, плотные транспортные потоки, нерациональная планировка городского пространства приводит к формированию так называемых тепловых островов (urban heat islands).

Превышение температуры над уровнем биоклиматического комфорта человека вызывает возрастание риска обострения климаточувствительных заболеваний у населения. Это приводит к повышению затрат на здравоохранение.

Поэтому исследования возрастающего влияния тепловых островов на уровень экономической и экологической безопасности населения городов приобретает особую значимость.

Работа будет проводиться по данным разносезонных снимков, полученных со спутника Landsat 8.

В результате проекта будет разработаны рекомендации для градостроительной сферы, направленные на снижение негативных эффектов тепловых островов в городе.