На Сахалине кенгуру взяла шефство над капибарами
Двух самцов капибары, которые недавно прибыли в зоопарк, поселили в одном вольере с кенгуру Беней. Она охотно взяла шефство над новоиспеченными соседями, сообщает Сахалинский зоопарк.
Кенгуру выводит их на прогулку и всячески заботится о них. Те, в свою очередь, стараются ни на шаг не отходить от опекуна, осваивая новый вольер и пока непривычную для себя среду обитания.
Самцам капибара зоологи дали клички. Лунтик и Фунтик еще совсем небольшие, но буквально за год их размеры значительно увеличатся, а вес взрослой особи может доходить до 65 кг.
Еще одни новоселы зоопарка – пара неясыти бородатой - отличаются своим редким видом, а потому занесены в Красную книгу Сахалинской области.
Сейчас птицы чувствуют себя хорошо, активно реагируют на приближение людей и резкие звуки. Вертят головами, высматривая источник шума.
Если же приблизиться к ним, принимают настороженную позу, щелкают клювом и шипят.