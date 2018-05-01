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На Сахалине кенгуру взяла шефство над капибарами

Общество, 19:12 17 мая 2018

фото Сахалинского зоопарка

Двух самцов капибары, которые недавно прибыли в зоопарк, поселили в одном вольере с кенгуру Беней. Она охотно взяла шефство над новоиспеченными соседями, сообщает Сахалинский зоопарк.

Кенгуру выводит их на прогулку и всячески заботится о них. Те, в свою очередь, стараются ни на шаг не отходить от опекуна, осваивая новый вольер и пока непривычную для себя среду обитания.

Самцам капибара зоологи дали клички. Лунтик и Фунтик еще совсем небольшие, но буквально за год их размеры значительно увеличатся, а вес взрослой особи может доходить до 65 кг.

фото Сахалинского зоопарка

Еще одни новоселы зоопарка – пара неясыти бородатой - отличаются своим редким видом, а потому занесены в Красную книгу Сахалинской области.

Сейчас птицы чувствуют себя хорошо, активно реагируют на приближение людей и резкие звуки. Вертят головами, высматривая источник шума.

Если же приблизиться к ним, принимают настороженную позу, щелкают клювом и шипят.

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# капибара , кенгуру , неясыть , Сахалин

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