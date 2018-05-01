70 лет тюменской геологии: память должна быть долгой, память должна быть доброй

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

История Тюменской области неразрывно связана с развитием геологии, с освоением недр Западной Сибири.

Это отметил советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин на презентации книги "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству".

"Говоря о значении этой книги, нужно отметить, что она отразила основные этапы развития нашей геологии, а вместе с ними и истории большой Тюменской области, - подчеркнул он. - Неоценим вклад, который внесли геологи в развитие нашего региона, в развитие и становление нашей страны в послевоенные годы".

Авторский коллектив в ходе работы над изданием решил расширить замысел, отметил Александр Новопашин. Начали с зарождения рудокопного дела России, заложенного еще при Петре I. По его инициативе начался столетний период геологических экспедиций, которые охватили территорию России. Тогда же были найдены первые свидетельства наличия нефти в Сибири. Немецкий ученый Даниил Мессершмидт, экспедиция которого по заданию императора работала в Сибири, писал: "По реке Иртыш… находится битуминозный материал, который загорается, если подержать на свету".

Тюменская эпоха рудокопного дела России началась, как рассказал инициатор и вдохновитель издания книги, генеральный директор НАО "СибНАЦ", заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов, началась в 1930-е годы и получила ускорение в 1948 году, когда был издан приказ министра геологии СССР о создании в составе Главнефтегеологии Тюменской нефтеразведочной экспедиции.

Анатолий Брехунцов, посвятивший свою жизнь тюменской геологии, увлеченно, как в первый раз, вновь и вновь рассказывает о событиях тех героических лет, масштабных, как фонтан Березовского газа или Шаимской нефти, и незначительных, на первый взгляд, как приезд бригады на вахту на вездеходе по полному бездорожью. И было понятно, что в череде событий тех лет одно без другого было невозможно.

На фоне кино- и телехроники звучали имена, 20 лет назад известные не только всей стране, но и половине мира, который до сих пор обогревается тюменскими ресурсами.

"Я недавно на лекции в университете, на которой были студенты разных курсов, показал на большом экране фотографию Фармана Салманова, - рассказал он. - И только несколько человек знали, кто это".

И тут на экране появился сам Фарман Салманов. Еще не Герой Социалистического труда, не лауреат многочисленных премий… Молодой, вихрастый, в резиновых сапогах и модном столичном плаще.

"Он никогда не был кабинетным работником, - вспоминает Брехунцов, - он был Геологом. Как и десятки мастеров буровых и вышкомонтажных бригад, мастеров по испытанию скважин, сейсмиков, водителей. Эта книга поможет сохранить в памяти их имена и их дела".

Дела первооткрывателей тюменской нефти, по словам директора представительства компании "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" Николая Павлова, можно назвать подвигом.

"Большинство героев этой книги я знал и вместе с ними работал, - рассказал он. - И должен сказать, что ничто в этой книге не лишнее, здесь нет никаких преувеличений. В тот период в Тюменской области вершились дела, которые можно назвать подвигом. А книга – это уникальный исторический памятник".

Николай Павлов отметил, что все, что делается в компании "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", неразрывно связано с тем героическим прошлым. В каждом городе, где работает компания, - Лангепас, Урай, Коголым, Покачи – есть памятники геологам-первооткрывателям тех месторождений, на которых работают нынешние нефтяники.

Книга "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству", по оценке Александра Новопашина, обращена не только в прошлое, но и в будущее.

"И мы надеемся на то, что со временем геология как профессия, как отрасль развития страны, возродится, - подчеркнул он. - И к этому есть все предпосылки: иссякают запасы разведанных месторождений, а потребность в углеводородах возрастает и у нас, и на мировом рынке. Я уверен, что будущие поколения геологов прочтут эту книгу".

Первый том книги "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству" будет передан в тюменские библиотеки, вузы и школы. Авторский коллектив приступил к работе над вторым томом.

Борис Олейник