Пожарные тушат траву в районе озера Оброчное

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание травы в районе озера Оброчное ликвидируют тюменские пожарные. Как рассказали в областном управлении МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

В район Лесобазы, где у озера Оброчное вспыхнула сухая трава, выехали шесть человек личного состава и две спецмашины.

"К 14 часам 30 минутам огонь был практически локализован, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров", - рассказали в МЧС.

По словам спасателей, в настоящий момент угрозы распространения огня нет.

Николай Ступников