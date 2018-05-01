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Пожарные тушат траву в районе озера Оброчное

Происшествия, 15:21 17 мая 2018

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание травы в районе озера Оброчное ликвидируют тюменские пожарные. Как рассказали в областном управлении МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

В район Лесобазы, где у озера Оброчное вспыхнула сухая трава, выехали шесть человек личного состава и две спецмашины.

"К 14 часам 30 минутам огонь был практически локализован, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров", - рассказали в МЧС. 

По словам спасателей, в настоящий момент угрозы распространения огня нет.

Николай Ступников

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# МЧС , пожар

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