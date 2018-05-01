Пожарные тушат траву в районе озера Оброчное
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области
Возгорание травы в районе озера Оброчное ликвидируют тюменские пожарные. Как рассказали в областном управлении МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.
В район Лесобазы, где у озера Оброчное вспыхнула сухая трава, выехали шесть человек личного состава и две спецмашины.
"К 14 часам 30 минутам огонь был практически локализован, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров", - рассказали в МЧС.
По словам спасателей, в настоящий момент угрозы распространения огня нет.
Николай Ступников