Ишимские подростки соревновались в метании гранат и стрельбе из лука

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 250 ишимских старшеклассников стали участниками первого в Ишиме военно-патриотического квеста.

Для будущих защитников Родины на территории автошколы ДОСААФ подготовили 12 специализированных площадок, на которых под руководством специалистов школьники попробовали себя в разборке-сборке автомата, метании гранат, стрельбе из лука, прошли военизированную полосу препятствий.

Особое место в квесте отвели военной технике. Молодые люди могли не только прокатиться на КамАЗах и МАЗах, но и сами испытали, что такое скоростная погрузка-выгрузка на борту военных машин.

Общественная молодежная палата при Ишимской городской думе выступила в числе организаторов квеста. Председатель палаты Артем Елисеев считает, что современность диктует новые формы военно-патриотической работы с молодежью. Если раньше это была игра "Зарница" и военно-полевые сборы, то теперь в тренде - квест.

"Новая форма патриотической работы нашла отклик у молодежи. Посмотрите на количество участников, их заинтересованность и активность. Изюминкой мероприятия стал первый городской мотоконкурс. Все его участники прошли отбор и тренировки на базе автошколы", - подчеркнул молодой парламентарий.

Конкурс мотоциклистов вызвал большой интерес у ребят, тем более что призом для победителя стал сертификат на бесплатное обучение в автошколе ДОСААФ на категорию "А". Управлять мотоциклом среди молодежи может практически каждый, а вот водительское удостоверение есть далеко не у всех. Неслучайно на конкурсе ребята должны были сначала сдать экзамен на знание правил дорожного движения, а уже после приступить к фигурному вождению.

Посещение передвижного музея боевой славы Великой Отечественной войны и урок Мужества стали частью военно-патриотического квеста, который еще раз показал, что молодежь Ишима готова защищать Родину и выбирает активный и здоровый образ жизни.

Инна Кондрашкина