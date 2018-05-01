В новом доме ишимской библиотеки воплотились все читательские мечты

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Подготовку ко Дню библиотек, который отмечается 27 мая, начали в Центральной библиотеке Ишима. Библиотекари организуют полигон мнений среди читателей, вечер-встречу "В кругу друзей".

Напомним, библиотека год назад переехала из исторического здания в центре на ул. Максима Горького, 122.

За прошедший год в жизни библиотеки прошло много изменений: увеличилось количество читателей, сейчас их более 5 тыс. человек, преобразился до неузнаваемости фасад здания, расширился до 70 тыс. экземпляров фонд библиотеки.

"В старом здании из-за тесноты читатели не могли сами выбирать литературу на книжных полках. Теперь весь фонд находится в свободном доступе. В трех залах мы разместили российскую и советскую литературу, отдельно зарубежную и научно-популярную литературу", - вспоминает главный библиотекарь Лариса Грекова.

Библиотека в современном формате – это уже не только работа с книжным фондом. Читатели приходят в библиотеку на мастер-классы, литературные квесты и праздники. В канун Дня Победы юные читатели учились изготовлению брошей с георгиевской ленточкой, чтобы подарить их ветеранам. А 9 мая в парке города библиотекари организовали "Поэтический привал", где каждый желающий мог подойти к микрофону и прочитать стихи о войне известных авторов и свои собственные.

Инна Кондрашкина