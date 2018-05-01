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На Ямале началась продажа билетов на теплоход Салехард - Тобольск - Омск

Экономика, 12:51 18 мая 2018

фото parohodoff.ru

Договоры с перевозчиком по региональным маршрутам водным транспортом заключены на Ямале, сообщает правительство округа. 

Рейсы Омск – Тобольск – Салехард и Березово – Салехард – Мужи будет выполнять АО "Северречфлот". На маршруты выйдут суда "Механик Калашников" и "Родина", а также два судна "Метеор".

Данные направления субсидируются из бюджета округа. Ознакомиться с расписанием движения судов можно на сайте правительства ЯНАО. 

Продажа билетов по направлению Омск – Тобольск – Салехард уже открыта. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

Продажа в кассах речного вокзала Салехарда (ул. Полуйская, 15) откроется с началом навигации на Ямале.

В 2017 году  в Салехард прибыл первый теплоход, следующий по маршруту Омск – Тобольск – Салехард 3 июня, а "Метеор" по маршруту Березово – Мужи – Салехард прошел 5 июня.

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# навигация , теплоходы , Ямал

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