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Тюменский вуз будет сотрудничать с итальянской Dallara

Общество, 12:18 18 мая 2018

www.tyuiu.ru

Тюменский индустриальный университет и компания Dallara Automobili SPA (Италия) подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. ТИУ стал первым и пока единственным вузом в России, с которым Даллара скрепила отношения, сообщает вуз. 

Компания и университет будут взаимодействовать над проектом Formula SAE в России. Стороны договорились об организации этапа Formula Tyumen, о прохождении практик и стажировок студентов.

Также в планах проведение совместных международных конференций, симпозиумов и круглых столов с участием приглашенных российских и зарубежных специалистов.

Dallara Automobili (Даллара Автомобили) — производитель автомобильных шасси для различных автогоночных серий. Практически единственный производитель для серии Formula 3с 1993 года. Также поставщик шасси для команд серий GP2 и IndyCar.

"У Тюменского индустриального университета хорошие перспективы. Мы не останавливаемся на проекте Formula Student, а идем дальше: у ребят, которые подают серьезные надежды, теперь есть возможность пройти стажировку в Италии, в компании Даллара", — отметил начальник управления профориентационной работы и довузовской подготовки ТИУ Альберт Мальшаков. 

Начальник службы финансового контроля компании Даллара Карло Джиорджиони отметил, что для него большая честь представлять компанию в опорном вузе России. Он также напомнил, что сотрудничество между Далларой и Тюменью началось несколько лет назад. С июня 2017 года отношения с Тюменским индустриальным университетом для улучшения Formula Tyumen вышли на новый уровень.

"Взаимодействие будет происходить, в первую очередь, в области обмена знаний. Даже самая дальняя дорога начинается с одного шага, главное, чтобы эти шаги были в верном направлении. То, что мы делаем сегодня, показывает, что мы идем в правильном направлении", — сказал представитель Даллара.

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# Dallara Automobili , Италия , сотрудничество , ТИУ

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