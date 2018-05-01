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Строительство нового спортивного комплекса началось в Ярково

Экономика, 12:07 18 мая 2018

фото Главное управление строительства Тюменской области

В Ярково строители приступили к возведению спортивного комплекса, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. 

На площади более 2,5 тыс. кв. метров разместятся универсальный спортивный зал с разметками мини-футбольного, волейбольного и баскетбольного полей, тренажерные и гимнастические залы, кабинеты для тренеров, судей и врачей, раздевалки, комнаты для административного персонала.

Здесь будет находится спортивная площадка для выполнения нормативов комплекта ГТО (III-IV-V ступени) и площадки для тренажеров.

Ввести в эксплуатацию спортивный комплекс в Ярково планируется в июле 2019 года.

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# стадион , строительство , Ярково

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