Строительство нового спортивного комплекса началось в Ярково

фото Главное управление строительства Тюменской области фото Главное управление строительства Тюменской области

В Ярково строители приступили к возведению спортивного комплекса, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На площади более 2,5 тыс. кв. метров разместятся универсальный спортивный зал с разметками мини-футбольного, волейбольного и баскетбольного полей, тренажерные и гимнастические залы, кабинеты для тренеров, судей и врачей, раздевалки, комнаты для административного персонала.

Здесь будет находится спортивная площадка для выполнения нормативов комплекта ГТО (III-IV-V ступени) и площадки для тренажеров.

Ввести в эксплуатацию спортивный комплекс в Ярково планируется в июле 2019 года.