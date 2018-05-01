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В Мугенской школе отремонтируют три класса

Общество, 11:02 27 мая 2018

фото администрации Уватского района

4,6 млн рублей направило АО "Транснефть-Сибирь" в Мугенскую школу для ремонта трех классов, сообщает администрация Уватского муниципального района. 

"На эти средства в летний период рабочие проведут ремонт в кабинетах математики, физики и химии. Конечно, в будущем хотелось бы отремонтировать и потолок в рекреации, где проходят школьные мероприятия", – рассказала директор школы Елена Баумгард.

В Мугенской школе обучаются 66 учеников с 1 по 11 классы.

В течение трех лет школа выпустила трех золотых и двух серебряных медалистов.

Ученики школы входят в сборную команду Уватского района по футболу и показывают высокие результаты на областных соревнованиях по легкой атлетике.

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# Муген , ремонт , Уватский район , школа

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