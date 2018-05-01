План капремонта многоквартирников в Тюмени реализуется с опережением графика

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

789 многоквартирных домов в Тюмени будут отремонтированы до конца 2020 года в рамках второго краткосрочного плана капитального ремонта. Планка, которую поставили городские власти, значительно выше, чем в первые три года реализации программы – в план 2015-2017 годов входили 382 дома.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, реализация второго краткосрочного плана началась еще в январе 2018 года и завершится 31 декабря 2020 года.

"На сегодня по 113 домам уже размещены торги на выполнение строительно-монтажных работ. Более чем на 500 домах ведется разработка проектной документации. По 116 домам проектировщики отбираются. Идем с опережением графика", - рассказал замглавы администрации.

Павел Перевалов добавил, что с новым планом выросла и потребность в добросовестных подрядчиках.

"Мы еще раз призываем все подрядные организации, которые чувствуют в себе силы и квалификацию, заявиться для отбора в реестр квалифицированных подрядчиков и участвовать в выполнении работ", - добавил Павел Перевалов.

В ходе работ подрядчики ремонтируют крыши, фасады, фундамент дома, подвальные помещения и инженерные сети. В домах устанавливают современные, энергосберегающие лифты с плавным пуском.

Павел Перевалов добавил, что планы, которые ставит город относительно капитального ремонта многоквартирных домов, грандиозные. "С полной ответственностью заявляю, что такого в нашем городе не было никогда", - сказал он.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет, в рамках нее и разрабатываются краткосрочные планы. В общей сложности в Тюменской области капитальному ремонту подлежат 7 тыс. 249 домов.

Из областного бюджета на реализацию программы выделяется 20% необходимых средств, остальную сумму платят собственники. Собираемость взносов в Тюменской области одна из высоких по России – 98%.

Любовь Голышева