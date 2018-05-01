На автодороге Надым – Салехард смонтировали восемь мостов

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

На участке Надым – Салехард автомобильной дороги Сургут – Салехард устроены опоры и пролетные строения на восьми мостовых переходах, сообщает правительство ЯНАО.

По информации специалистов дорожной дирекции, на объектах осталось провести летние работы. Работы ведутся на строительном участке, расположенном неподалеку от Салехарда.

После паводка дорожники приступят к устройству проезжей части на мостовых переходах, укреплению откосов, покраске пролетных строений и установке барьерного ограждения.

Все восемь мостов на данном участке планируется достроить в 2018 году.

Таким образом, все предусмотренные проектом мосты на участке будут построены. Также летом на участке начнется устройство 31 км автодороги в щебне.

"Сегодня основные силы направлены на строительство мостов на строящейся трассе Надым – Салехард. Мостовики идут в авангарде стройки, нам необходимо соединить участки дороги для дальнейшей отсыпки дорожного полотна. Также весь минувший год мы плотно работали над возможностью передать участки автодорог регионального значения в федеральную собственность. Уже в этом году планируется передача участка автодороги Сургут – Салехард от границы округа до города Губкинский в ведение федерального центра. Это освободит значительную часть средств, затрачиваемых на капитальный ремонт и содержание участка, и перенаправит деньги на стройку", - сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Строительство еще трех мостовых переходов находится в разной стадии готовности, здесь также продолжается отсыпка земляного полотна.

Добавим, автодорога Надым – Салехард протяженностью 344 км разделена на шесть участков. Два из них введены в эксплуатацию.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию третий участок.