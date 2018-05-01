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Эксперты и специалисты нефтегазодобывающих предприятий работали за круглым столом в Тюмени

Общество, 17:50 18 мая 2018

фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Более 30 человек приняли участие в заседании круглого стола "Новые технологии водоизоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах", которое прошло в Тюменском индустриальном университете, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

Работали эксперты и специалисты нефтегазодобывающих предприятий и сервисных компаний, профильных НИИ, вузов, органов государственной власти, профессионального сообщества.

В ходе дискуссии участники представили достижения, новые разработки и инновационные технологии в данной области, обсудили проблемы и перспективы деятельности компаний и нормативного регулирования по проведению водоизоляционных работ.

От участников круглого стола при формировании программы IX Тюменского нефтегазового форума поступили предложения рассмотреть возможность проведения отдельной секции в рамках форума "Современные технологии ремонта и восстановление скважин" и проработать варианты создания на базе Тюменского индустриального университета научно-экспертного центра по водоизоляционным, а также другим внутрискважинным работам, направленным на увеличение нефтегазоотдачи, с привлечением ведущих ученых и специалистов в данной сфере.

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# водоизоляция , круглый стол , нефтяная отрасль , ТИУ

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