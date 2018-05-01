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Президентские стипендии получат девять тюменских студентов

Общество, 09:54 21 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

В ТюмГУ стипендиатами президента России стали пять аспирантов и четыре магистранта. Согласно приказу Минобрнауки, в следующем учебном году они пройдут обучение в зарубежных вузах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

В очередной раз Тюменский государственный университет стал одним из лидеров среди вузов России по числу стипендиатов президента РФ, направляемых на обучение за рубеж. 

Юлия Голованова будет учиться в Университете Ланкастера, Великобритания, Александр Степанов - в Университете Лотарингии, Франция.

В США отправятся Сергей Дьячков, в Мичиганский университет в Энн Арборе и Гусейн Садыхов в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. 

Благодаря победе в конкурсе в Германии окажутся Татьяна Давыдова, в Гиссенском университете им. Юстуса Либиха и Юрий Денисенко, Вюрцбургский университет им. Юлиуса и Максимилиана.

В литовском Университете Витовта Великого будет учиться Екатерина Захарчук, в чешском - Георгий Танасов, его примет Масариков университет.

Отметим, в список стипендиатов президента РФ, направляемых на обучение в зарубежные образовательные и научные организации, вошли 40 студентов и 60 аспирантов вузов России.

Все они достигли значительных успехов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях.

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# аспиранты , магистранты , стипендиаты , ТюмГУ

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