Жителей Тюменской области приглашают в музеи
Интерактивные площадки, фотовыставки, презентации и экскурсии стартуют во всех музеях Тюменской области в 18 часов 19 мая. Регион традиционно присоединился ко Всемирной акции "Ночь музеев".
Жители Тюмени могут оценить быт коренных народов Севера, увидеть картины, представленные в музее ИЗО, либо смастерить куклу-оберег.
В Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском можно примерить рыцарские доспехи и принять участие в раскопках. Здесь же будет работать площадка, где можно познакомиться с обычаями и укладом жизни кочевых народов Севера. Здесь же можно обучиться основам гончарного и ткацкого ремесел.
В главном корпусе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова тюменцев ждет музыкальное представление, модный показ и театрализованный концерт. Также здесь можно посетить выставки:"Детский музей истории русской открытки", "Шедевры", "Авангард – как он есть", "Сокровища недр" и "Тюменский ковер".
Уникальную программу в "Ночь музеев" обещают и жителям Тобольска.
"Ежегодно музей не просто открывает двери для посетителей. Наши специалисты разрабатывают специальные проекты и программы, - рассказала методист по музейно-образовательной работе Тобольского музея-заповедника Марина Чернова. - Они будут проводиться только в эту ночь, повторения не будет. Так, в этом году мы впервые открываем вход в башни кремля. Гости смогут посмотреть их убранство и узнать, почему раньше вход в них был закрыт".
Специально для "Ночи музеев" подвалы Тюремного замка избавили от грунтовых вод - здесь пройдут экскурсии по подземельям.
Все объекты музея заповедника можно посетить бесплатно.
"Ночь музеев" в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова будет посвящена теме: "Шедевры из запасников".
Три здания музея разработали познавательно-развлекательную программу. Посетители могут побывать на всех выставках, принять участие в мастер-классах, игровых и интерактивных программах.
По традиции пройдут экскурсии по вечернему городу, а в 22 часа небо украсит красочное пиротехническое шоу.
Итоги викторины "По следам путешественников" подведут в Ялуторовском музейном комплексе в рамках международной "Ночи музеев".
Десять вопросов викторины охватывают огромный исторический период. Подведение итогов и церемония награждения состоится на открытой площадке возле краеведческого музея.
Напомним, Всемирная акция "Ночь музеев" стартует в Тюменской области в 18 часов 19 мая.
Николай Ступников