Жителей Тюменской области приглашают в музеи

фото из архива ИА Тюменская линия фото из архива ИА Тюменская линия

Интерактивные площадки, фотовыставки, презентации и экскурсии стартуют во всех музеях Тюменской области в 18 часов 19 мая. Регион традиционно присоединился ко Всемирной акции "Ночь музеев".

Жители Тюмени могут оценить быт коренных народов Севера, увидеть картины, представленные в музее ИЗО, либо смастерить куклу-оберег.

Фото museum-72.ru Фото museum-72.ru

В Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском можно примерить рыцарские доспехи и принять участие в раскопках. Здесь же будет работать площадка, где можно познакомиться с обычаями и укладом жизни кочевых народов Севера. Здесь же можно обучиться основам гончарного и ткацкого ремесел.

В главном корпусе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова тюменцев ждет музыкальное представление, модный показ и театрализованный концерт. Также здесь можно посетить выставки:"Детский музей истории русской открытки", "Шедевры", "Авангард – как он есть", "Сокровища недр" и "Тюменский ковер".

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

Уникальную программу в "Ночь музеев" обещают и жителям Тобольска.

"Ежегодно музей не просто открывает двери для посетителей. Наши специалисты разрабатывают специальные проекты и программы, - рассказала методист по музейно-образовательной работе Тобольского музея-заповедника Марина Чернова. - Они будут проводиться только в эту ночь, повторения не будет. Так, в этом году мы впервые открываем вход в башни кремля. Гости смогут посмотреть их убранство и узнать, почему раньше вход в них был закрыт".

Специально для "Ночи музеев" подвалы Тюремного замка избавили от грунтовых вод - здесь пройдут экскурсии по подземельям.

Все объекты музея заповедника можно посетить бесплатно.

"Ночь музеев" в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова будет посвящена теме: "Шедевры из запасников".

Три здания музея разработали познавательно-развлекательную программу. Посетители могут побывать на всех выставках, принять участие в мастер-классах, игровых и интерактивных программах.

По традиции пройдут экскурсии по вечернему городу, а в 22 часа небо украсит красочное пиротехническое шоу.

Фото из архива «Ялуторовского острога» Фото из архива «Ялуторовского острога»

Итоги викторины "По следам путешественников" подведут в Ялуторовском музейном комплексе в рамках международной "Ночи музеев".

Десять вопросов викторины охватывают огромный исторический период. Подведение итогов и церемония награждения состоится на открытой площадке возле краеведческого музея.

Напомним, Всемирная акция "Ночь музеев" стартует в Тюменской области в 18 часов 19 мая.

Николай Ступников