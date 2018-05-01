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Заводоуковские спасатели посадили семьсот сосен

Общество, 14:09 20 мая 2018

Заводоуковские пожарные приняли участие во Всероссийском дне посадки леса. В 2 км от с. Семеново спасатели, лесники, добровольцы, коллективы организаций и предприятий округа высадили чуть более 40 тыс. саженцев двухлетней сосны.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, сотрудники 93-й пожарно-спасательной части посадили 700 молодых деревьев.

По словам начальника караула и участника акции Степана Ларина, задача всероссийской акции - воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.

Всероссийский день посадки леса проводится в России по инициативе Рослесхоза седьмой год. Спасатели участвуют в ней ежегодно.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , посадка деревьев , сосна

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