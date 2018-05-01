В Нью-Йорке продана знаменитая гитара, на которой играл Боб Дилан
Знаменитая электрогитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура, продана за 490 тыс. долларов на аукционе в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.
Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. Позднее гитара использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Левон Хелмом.
За свою жизнь инструмент прошел существенную модернизацию и, в частности, сменил знаменитую черную отделку на цвет светлого дерева.
У гитары богатая музыкальная история. Дилан играл на Telecaster не только во время первого тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde. Также гитара была использована при записи второго студийного альбома группы The Band с одноименным названием, который впоследствии был назван журналами Rolling Stone и Time "одним из лучших альбомов".