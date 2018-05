В Нью-Йорке продана знаменитая гитара, на которой играл Боб Дилан

фото www.muztorg.ru фото www.muztorg.ru

Знаменитая электрогитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура, продана за 490 тыс. долларов на аукционе в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. Позднее гитара использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Левон Хелмом.

За свою жизнь инструмент прошел существенную модернизацию и, в частности, сменил знаменитую черную отделку на цвет светлого дерева.

У гитары богатая музыкальная история. Дилан играл на Telecaster не только во время первого тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde. Также гитара была использована при записи второго студийного альбома группы The Band с одноименным названием, который впоследствии был назван журналами Rolling Stone и Time "одним из лучших альбомов".