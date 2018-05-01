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В Нью-Йорке  продана знаменитая гитара, на которой играл Боб Дилан

Общество, 17:46 20 мая 2018

фото www.muztorg.ru

Знаменитая электрогитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура, продана за 490 тыс. долларов на аукционе в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. Позднее гитара использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Левон Хелмом. 

За свою жизнь инструмент прошел существенную модернизацию и, в частности, сменил знаменитую черную отделку на цвет светлого дерева.

У гитары богатая музыкальная история. Дилан играл на Telecaster не только во время первого тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde. Также гитара была использована при записи второго студийного альбома группы The Band с одноименным названием, который впоследствии был назван журналами Rolling Stone и Time "одним из лучших альбомов".

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