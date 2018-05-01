Сборные Татарстана и Ямала завоевали Гран-при Российской студенческий весны

фото с сайта studvesna.info фото с сайта studvesna.info

Сборные Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа разделили Гран-при в общекомандном зачете по итогам Российской студвесны.

Лауреатами первой степени стала команда Кемеровской области, на втором месте – Саратовская область, на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ. Подведение итогов и торжественное закрытие всероссийского фестиваля состоялось в Ставрополе.

Как сообщили организаторы, участниками стали 80 регионов и 2 тыс. 700 студентов со всей России. Было представлено около 900 номеров и работ, участие в проведении фестиваля приняли 550 организаторов и волонтеров.

Победителей определили также в направлениях "Журналистика", "Танцевальное", "Оригинальный жанр", "Театральное", "Музыкальное" и "Региональные программы".

В 2019 году местом проведения Российской студенческой весны станет Пермь.