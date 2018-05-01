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МегаФон: в Тюмени работают самые внимательные продавцы

Общество, 20:09 21 мая 2018

Фото МегаФон

Уровень сервиса консультантов в салонах связи оказался самым высоким, а количество жалоб от клиентов самым низким. К такому выводу пришли связисты "МегаФона", опросив жителей шести регионов Урала.

Сервисом тюменских салонов связи довольны 96% опрошенных посредством мобильных звонков. Для сравнения, в Екатеринбурге этот показатель составил 87%, а в Челябинске 86%. Каждый второй житель областной столицы отметил высокий профессионализм продавцов и скорость обслуживания. 

"Мы уделяем большое внимание обучению персонала в салонах, они - передовая нашего бизнеса, поэтому нам важна обратная связь. Телефонные опросы – только один из методов ее получения, но очень эффективный. И я благодарен каждому, кто находит пять минут и помогает делать наш сервис лучше", – говорит руководитель территории продаж и обслуживания "МегаФон-Ритейл" в Тюмени Олег Абакумов.

Наиболее популярными запросами при обращении в салон связи являются пополнение баланса, замена SIM-карты, подключение тарифного плана с безлимитным доступом к мобильным приложениям линейки "Включайся!" и покупка смартфона. Количество абонентов, пришедших в "МегаФон" с претензией, составило 0,1% от общего количества обращений. Это в два раза меньше, чем в самом начале года, и это самый низкий показатель на Урале.

Всего в Тюменской области ежедневно работают 38 салонов связи. Узнать адрес ближайшего можно с помощью бесплатного USSD-запроса *123#.

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# МегаФон , сервис

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