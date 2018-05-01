Музыканта Эда Ширана признали "лучшим артистом"

Музыканта Эда Ширана признали лучшим артистом. Фото © AP Photo / Markus Schreiber Музыканта Эда Ширана признали лучшим артистом. Фото © AP Photo / Markus Schreiber

Британский музыкант Эд Ширан получил награду как лучший артист на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, которую ежегодно проводит музыкальный журнал Billboard.

За победу в этой категории боролись канадский хип-хоп исполнитель Дрейк, получивший ее в прошлом году, американский рэпер Кендрик Ламар, американский исполнитель Бруно Марс и певица из США Тейлор Свифт.

Ширан также завоевал награду как лучший исполнитель среди мужчин, был признан лучшим артистом, песни которого звучат по радио, и самым продаваемым музыкантом. Его песня Shape of You стала лучшим радиохитом.

Автор-исполнитель и актер Эд Ширан за достижения в области музыки в 2017 году стал кавалером почетного Ордена Британской империи.

Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards.

В 2018 году Эд Ширан стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards в номинации "Мировое признание", сообщает РИА Новости.