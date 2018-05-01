С площадки WorldSkills Russia - на работу: тюменку Олесю Полякову оценило руководство бизнес-отеля

Олеся Полякова на региональном этапе WorldSkills Russia в Тюмени. Фото из личного архива Олеси Поляковой Олеся Полякова на региональном этапе WorldSkills Russia в Тюмени. Фото из личного архива Олеси Поляковой

Тюменка Олеся Полякова, которая представляла регион на отборочных соревнованиях для участия в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы", уже получила приглашение на работу. Воспитанница техникума индустрии питания, коммерции и сервиса будет работать в отеле Vostok.

Об этом специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила эксперт-компатриот (наставник) WorldSkills Russia Светлана Спицова.

Она отметила, что участников соревнований в компетенции "Администрирование отелей", которые проходили в Тюмени с 14 по 19 мая, поджидали сюрпризы. Например, инсценированная ситуация, в которой на ресепшн обращается постоялец, порезавший ногу стеклом, многих шокировала. Окровавленное полотенце выглядело настолько реалистично, что некоторые конкурсанты растерялись.

Из приятных неожиданностей эксперты и участники отметили отельные стойки, которые появились в межрегиональном центре компетенций, где и проходили состязания, буквально перед началом проведения этапа WorldSkills Russia. Светлана Спицова сообщила, что эксперты из других городов даже оставили благодарственные письма.

Компатриот Олеси Поляковой по правилам конкурса не оценивала работу своей воспитанницы и во время ее выступления была на другой площадке. Однако она знает: девушка выполнила все как надо, уложилась в отведенное время и может смело претендовать на победу.

"В работе администратора отеля прежде всего важно знание английского языка. К сожалению, очень часто к нам в техникум приходят дети, у которых после школы уровень языка - максимум чтение со словарем. Разговорным практически никто не владеет, два-три человека на группу максимум. Олеся же не только свободно могла говорить на английском, у нее было огромное желание развиваться дальше. С людьми, у которых горят глаза, легко работать", - поделилась Светлана Спицова.

Светлана Спицова. Фото организаторов регионального этапа WorldSkills Russia в Тюмени Светлана Спицова. Фото организаторов регионального этапа WorldSkills Russia в Тюмени

Эксперт подчеркнула, после окончания конкурсных испытаний работа над совершенствованием навыков не останавливается. Она рекомендовала своей воспитаннице изучать англоязычную литературу об отельном бизнесе, смотреть фильмы на английском языке. Олеся Полякова продолжит прокачивать и практику: ее уже пригласили на работу в отель Vostok.

Сама девушка признается, что пока что находится в подвешенном состоянии и ждет результатов в своей компетенции, они появятся в начале июня. Вспоминая экстраординарные ситуации на конкурсной площадке, она рассказала о постояльце, который скандалил из-за того, что его не разбудили вовремя и из-за этого он опаздывает на самолет.

"Конечно, эти отборочные соревнования были сложнее регионального этапа, здесь очень серьезно проверяли нашу стрессоустойчивость и предприимчивость. С другими участниками нам нельзя было обсуждать сам конкурс, но мы общались на другие темы. Я, например, подружилась с молодым человеком из Твери", - рассказала Олеся Полякова.

Напомним, отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" проходит в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. Он продлится до 26 мая. Уже прошли испытания по трем компетенциям: "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля".

23 мая начнутся соревнования в заключительной компетенции тюменского отборочного этапа "Медицинская оптика".

Дарья Казакова