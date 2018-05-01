В день Последнего звонка в Тюмени ограничат продажу алкоголя

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

Алкогольную продукцию, в том числе пиво, не будут продавать в Тюмени в день Последнего звонка 22 мая.

Об этом сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

В случае нарушения запрета виновных привлекут к административной ответственности. Им грозит административный штраф: на должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.