  • 21 мая 201821.05.2018понедельник
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер северо-западный

В день Последнего звонка в Тюмени ограничат продажу алкоголя

Общество, 17:43 21 мая 2018

Фото minpromtorg.gov.ru

Алкогольную продукцию, в том числе пиво, не будут продавать в Тюмени в день Последнего звонка 22 мая.

Об этом сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени. 

В случае нарушения запрета виновных привлекут к административной ответственности. Им грозит административный штраф: на должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# запрет продажи алкоголя , последний звонок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 21.05.2018МегаФон: в Тюмени работают самые внимательные продавцы
18:27 21.05.2018Перед ЧМ-2018 на вокзале Екатеринбурга усилят меры безопасности
18:16 21.05.2018Тюменская "Ночь музеев" прошла с размахом
17:54 21.05.201822 мая - события дня