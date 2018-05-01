Рыбак-браконьер лишился снегохода
Рыбак-браконьер лишился снегохода. Фото auto.imgsmail.ru
Снегоход изъяли у жителя поселка Мыс Каменный сотрудники отдела судебных приставов по Ямальскому району. Мужчина занимался браконьерской добычей муксуна.
Имущество конфисковано на основании исполнительного листа, выданного мировым судьей судебного участка Ямальского судебного района.
По предварительной оценке, стоимость снегохода Arctic Cat Bearcat 570 XT 2008 года выпуска - около 400 тыс. рублей. После проведения необходимых процедур транспортное средство передали на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества. Вырученные денежные средства поступят в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу.