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Опубликован рейтинг самых ругающихся городов России

Общество, 16:05 21 мая 2018

Пермь возглавила рейтинг самых матерящихся городов России/фото https://www.votpusk.ru

Пермь возглавила рейтинг городов, чьи жители чаще всего используют в речи нецензурную брань, следует из социологического опроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market.

Как сообщает РИА Новости, по результатам исследования второе и третье места заняли Воронеж и Иваново.

В первую десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва заняла в рейтинге 19 место, Санкт-Петербург — 23 место.

Замкнула список "самых матерящихся городов России" Казань.

Участникам задавали три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?" и "Сегодня вы ругались матом?".

Исследователи опросили 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 54 лет.

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# Казань , Москва , нецензурная лексика , опрос , Пермь , рейтинг

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